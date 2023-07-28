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        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:34
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Tarsus ve Mut ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 24 kilogram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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