Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Tarsus ve Mut ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 24 kilogram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.