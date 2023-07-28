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        Mersin'de "tefecilik" iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:00
        Mersin'de "tefecilik" iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de "tefecilik" yaparak haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 26 Temmuz'da düzenlediği operasyonda, faizle para verdikleri kişileri tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.Y. ve F.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Y. ve Z.K. ise serbest bırakıldı.

        Polis ekiplerinin, "tefecilik" yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik 26 Temmuz'da gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.

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