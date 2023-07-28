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        Mersin'de otoyolda çarpışan tüp yüklü kamyon ve tırda yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:00
        Mersin'de otoyolda çarpışan tüp yüklü kamyon ve tırda yangın çıktı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda çarpışan tüp yüklü kamyon ve tır ile alevlerin sıçradığı ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        M.K. idaresindeki 33 APB 09 plakalı tüp yüklü kamyon ile H.Y'nin kullandığı 33 AFS 545 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Takbaş Mahallesi yakınında çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından yangın çıkan kamyondaki bazı tüpler patladı, alevler önce tıra sonrasında da yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

        Yara almayan sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle araçlar ile ormandaki yangın söndürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun Tarsus-Mersin istikameti, bölgedeki soğutma ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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