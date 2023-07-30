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        Mersin'de 12 bin makaron ele geçirildi

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, iş yerinde 12 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2,5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:57
        Mersin'de 12 bin makaron ele geçirildi

        MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, iş yerinde 12 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2,5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen işletmeye operasyon düzenlendi.

        Adresteki aramada 12 bin makaron ve 2,5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı.

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