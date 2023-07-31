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        Mersin'de terör örgütü PKK'ya destek sağlayan 19 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 06:24
        Mersin'de terör örgütü PKK'ya destek sağlayan 19 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi

        MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları tespit edilen 19 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, PKK/KCK'ya müzahir olduğu belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, şüphelilerin finans kaynağının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir olduğu, "para akışını" gizlemek için çeşitli yollara başvurdukları saptandı.

        Çalışmalarda, kimliği tespit edilen 19 zanlının, bu yöntemle PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 350 polis katıldı.

        Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

        Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında, zanlının evinin sokağındaki aydınlatma direğine yerleştirilen güvenlik kameraları dikkati çekti.

        Polisin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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