GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu ticaretiyle PKK/KCK'ya destek iddiasına 9 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladığı tespit edilen organize suç örgütünün 9 şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, PKK/KCK'ya müzahir olduğu belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin finans kaynağının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir olduğu, "para akışını" gizlemek için çeşitli yollara başvurdukları saptandı. Kimliği tespit edilen 19 zanlının, bu yöntemle PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştığı da belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şafak vakti dron destekli düzenlenen operasyona yaklaşık 350 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında, zanlının evinin sokağındaki aydınlatma direğine yerleştirilen güvenlik kameraları dikkati çekti.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda bir miktar uyuşturucu, biri kurusıkı 2 tabanca ve 134 fişek ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 10 zanlı aranıyor.