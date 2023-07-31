Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Atayurt Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Mecnun Ç. idaresindeki 33 AFN 855 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, Özdemir D'nin kullandığı 46 AFG 827 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada Özdemir D. ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tırın dorsesindeki 40 büyükbaş hayvan ise bölgeye yönlendirilen başka bir araca nakledildi.