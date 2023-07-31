Tarsus'ta jandarmadan baraj ve sulama kanallarında boğulma riskine karşı uyarı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, baraj ve sulama kanallarında meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Tarsus ilçesindeki bazı göl, gölet, baraj ve sulama kanalları çevresinde boğulma vakalarına karşı faaliyet yürüttü.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, çocuklara da suya girmelerinin tehlikeli ve yasak olduğunu anlattı.