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        Mersin'de köprü korkuluğuna çarpan taksinin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:32
        Mersin'de köprü korkuluğuna çarpan taksinin sürücüsü öldü

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, köprü korkuluğuna çarpan ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ömer Şeran'ın kullandığı 01 T 1947 plakalı ticari taksi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç, köprü korkuluğuna çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.

        Şeran'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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