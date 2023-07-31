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        Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli salıverildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 09:59
        Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli salıverildi

        MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütüne destek sağladıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        KOM ekiplerince 19 şüpheliye yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

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