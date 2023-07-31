Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli salıverildi
MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütüne destek sağladıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
KOM ekiplerince 19 şüpheliye yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmıştı.