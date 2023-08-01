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        Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:50
        Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'tan orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Ömer Faruk'la anlaşıldığı belirtilerek, "Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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