Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, hastane inşaatını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:37
        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, hastane inşaatını inceledi

        MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesinin inşaatında inceleme yaptı.

        Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ile yapımı devam eden 150 yataklı hastanenin inşaat sahasını gezdi.

        Yüklenici firma yetkililerinden süreç hakkında bilgi alan Kıratlı, çalışmalarda kolaylık diledi.

        Kıratlı, gazetecilere, hastanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Sağlık Bakanlığınca ilçeye kazandırılacağını söyledi.

        Sağlık merkezinin, son teknolojiyle donatılacağını belirten Kıratlı, "Hastanemiz, talep halinde 200'e çıkabilecek yatak kapasitesine sahip. Ayrı binada ağız ve diş sağlığı merkezimiz de bulunacak. Burası 10 ameliyathanesi ve yüksek teknolojik kapasiteye sahip cihazlarıyla çok modern bir devlet hastanesi olacak." diye konuştu.

        Kıratlı, projenin 2025'in sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, "Devletimiz, deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışmaya devam ederken bizler de buradaki yatırımlarımızı hız kesmeden milletimizin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Sulama kanalında ölü hayvanlar bulundu
        Sulama kanalında ölü hayvanlar bulundu
        Mersin'de sağlık çalışanları iş bıraktı
        Mersin'de sağlık çalışanları iş bıraktı
        Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
        Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
        Korkuluklara çarpan taksinin şoförü, öldü
        Korkuluklara çarpan taksinin şoförü, öldü
        Mersin'de köprü korkuluğuna çarpan taksinin sürücüsü öldü
        Mersin'de köprü korkuluğuna çarpan taksinin sürücüsü öldü
        Mersin'de 2 milyon makaron ele geçirildi
        Mersin'de 2 milyon makaron ele geçirildi