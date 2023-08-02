Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları değerlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:21
        Mersin'de Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları değerlendirildi

        MERSİN (AA) - Mersin'de "Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Eylem Planı Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde yapılan toplantıda, kentin verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

        Mersin'in, tarımsal faaliyetlerde öne çıktığını belirten Pehlivan, "Ürünlerde rekolte ve kalitenin yüksek olduğu bir ilde yaşıyoruz. İç ve dış piyasaya yaş meyve sebze, narenciye ulaştırılmasında ön plandayız." dedi.

        Pehlivan, Akdeniz meyve sineğiyle mücadeleye değinerek, "Geçmişte kimyasal, biyolojik mücadele, tuzaklama çalışmaları yapılmış. Bugüne kadar hem Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri hem de yerel imkanlarla 200 bine yakın tuzak yerleştirme yapılmış ve verim alınmış. Bunların süreklilik arz etmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından eylem planına ilişkin sunum yapıldı, gerçekleştirilecek çalışmalar anlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Mersin Valiliği 'tiyatro oyunu' için inceleme başlattı
        Mersin Valiliği 'tiyatro oyunu' için inceleme başlattı
        Mersin Valiliğinden Tarsus'taki tiyatro oyununa ilişkin açıklama:
        Mersin Valiliğinden Tarsus'taki tiyatro oyununa ilişkin açıklama:
        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, hastane inşaatını inceledi
        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, hastane inşaatını inceledi
        Sulama kanalında ölü hayvanlar bulundu
        Sulama kanalında ölü hayvanlar bulundu
        Mersin'de sağlık çalışanları iş bıraktı
        Mersin'de sağlık çalışanları iş bıraktı
        Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
        Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı