Mersin'de Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları değerlendirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de "Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Eylem Planı Toplantısı" düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde yapılan toplantıda, kentin verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Mersin'in, tarımsal faaliyetlerde öne çıktığını belirten Pehlivan, "Ürünlerde rekolte ve kalitenin yüksek olduğu bir ilde yaşıyoruz. İç ve dış piyasaya yaş meyve sebze, narenciye ulaştırılmasında ön plandayız." dedi.

Pehlivan, Akdeniz meyve sineğiyle mücadeleye değinerek, "Geçmişte kimyasal, biyolojik mücadele, tuzaklama çalışmaları yapılmış. Bugüne kadar hem Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri hem de yerel imkanlarla 200 bine yakın tuzak yerleştirme yapılmış ve verim alınmış. Bunların süreklilik arz etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından eylem planına ilişkin sunum yapıldı, gerçekleştirilecek çalışmalar anlatıldı.