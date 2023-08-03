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        Mersin'de 350 kilogram keçiboynuzu çaldığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, bahçeden 350 kilogram keçiboynuzu çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:58
        Mersin'de 350 kilogram keçiboynuzu çaldığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, bahçeden 350 kilogram keçiboynuzu çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasın göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Demirören Mahallesi'ndeki bahçeden yaklaşık 350 kilogram keçiboynuzunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların aracını tespit etti.

        Kimliği belirlenen 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Aramalarda ele geçirilen keçiboynuzları sahibine teslim edildi.

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