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        Mersin'de inşaattaki çukura düşen mühendis yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:19
        Mersin'de inşaattaki çukura düşen mühendis yaralandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaat alanındaki sondaj çukuruna düşen mühendis yaralandı.

        Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki Küçük Minare Camisi'nin restorasyonunda çalışan inşaat mühendisi Ayşe M, henüz bilinmeyen nedenle sondaj için kazılan 3,5 metrelik çukura düştü.

        İşçilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ayşe M, ekiplerin çalışmasıyla çukurdan çıkarılıp ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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