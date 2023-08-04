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        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:53
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Yenice Mahallesi'nde yaşayan Bülent Şan, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, Bülent Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şan'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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