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        Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:49
        Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada çalışmalar devam ediyor

        MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmesi nedeniyle 2023-2024 sezonunu Mersin'de geçirecek Trendyol Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un kullanımı için Erdemli ilçesinde yapımına başlanan 2 futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Atış Poligonu'nda yapımına devam edilen tesiste incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Pehlivan, gazetecilere, futbol sahalarında altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlattı.

        Burada üstyapı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Pehlivan, Hatayspor'un konaklamayı da yine buradaki sosyal tesislerde gerçekleştireceğini dile getirdi.

        Pehlivan, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Burası doğal çim olacağı için onun altyapısının drenajlarının iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Yüklenici firma o çimleri yeşertene kadar belli bir süre nezaret edecek, dolayısıyla buranın hazır hale gelmesi liglerden birkaç hafta sonrasını bulabilir." diye konuştu.

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