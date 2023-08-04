Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin Silifke Kalesi kazılarında sona gelindi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Silifke Kalesi kazılarında sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - MURAT PANCAR - Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nin, kazı ve restorasyon çalışmaların tamamlanmasıyla gelecek yıl yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

        Adını aldığı Silifke ilçesinde 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan tarihi kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğündeki 2023 kazı sezonu başladı.

        İnşa edildiği Roma döneminin yanı sıra Bizans, Karamanoğlu ve Osmanlı'dan izler taşıyan kaledeki işlemler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki 20 kişilik ekiple yürütülüyor.

        Ziyarete 2015'te kapatılan kalenin, kazı ve eş zamanlı yürütülen restorasyon ile konservasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanmasıyla yeniden tarih meraklılarının girişine açılması planlanıyor.

        - "İçerisindeki cami fethin sembolü"

        Kazı başkanı Prof. Dr. Ali Boran, AA muhabirine, tarihi kalenin, Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz önemli yerleşim yeri olarak kullanıldığını söyledi.

        Kalede 2011'de başlayan kazılarda, Osmanlı döneminin kale içi yerleşim dokusunun ortaya çıkarıldığını dile getiren Boran, "Osmanlı döneminde kale kenti, merkezinde cami, etrafında ticari birimler ve konutlardan oluşuyor. Kale içindeki 11 bin metre karelik alanda 420 yapı ortaya çıkartıldı." dedi.

        Boran, yapının birçok medeniyetten izler taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Kalenin merkezindeki Roma döneminde tapınak, Bizans'ta kilise olarak kullanılan yapı, Karamanoğlu döneminde ise camiye çevrilmiş. Osmanlı'da fethin sembolü bu cami, onarılarak kullanılmaya başlanmış. Caminin etrafında ticari birimler, kuzey ve güneyinde 2'şer ana cadde, bunlara bağlı sokaklar ve kenarlarda da konutlar yer alıyor."

        - "Eski dokuların korunarak yeni işlevle kullanılması açısından önemli bir yer"

        Kalenin, bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden olduğunu anlatan Prof. Dr. Boran, buradaki çalışmalarda günlük aletler, cam eserler, takı ve süs eşyaları gibi farklı buluntular tespit edildiğini aktardı.

        Boran, Silifke Kalesi'nin turizme kazandırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Roma, Bizans, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerinin dokusu ortaya çıkarıldığı Silifke Kalesi, birlikte yaşam, hoşgörü, saygı, kendinden önceki medeniyete olan sevgi ve eski dokuların korunarak yeni işlevle kullanılması açısından son derece önemli bir yer. Kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kale, bölgenin çok önemli destinasyon merkezi olacaktır. Bu yıl ve 2024'te yapılacak çalışmalar neticesinde yeniden ziyarete açılmasını hedefliyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!

        Benzer Haberler

        Türk sinema sektöründe oyuncu seçimi için yapay zeka algoritması geliştiril...
        Türk sinema sektöründe oyuncu seçimi için yapay zeka algoritması geliştiril...
        Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada çalışmalar devam ediyor
        Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada çalışmalar devam ediyor
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Hatayspor, Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti
        Hatayspor, Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti
        AK Parti Mersin milletvekilleri, Gülnar'da partililerle buluştu
        AK Parti Mersin milletvekilleri, Gülnar'da partililerle buluştu
        Mersin'de inşaattaki çukura düşen mühendis yaralandı
        Mersin'de inşaattaki çukura düşen mühendis yaralandı