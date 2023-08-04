Silifke Belediye Başkanı Altunok, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

MERSİN (AA) - Silifke Başkanı Sadık Altunok, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Gazi Mahallesi'ndeki Yeni Cami'yi ziyaret eden Altunok, burada yetkililerle görüştü, eğitim alanlar öğrencilerle sohbet etti.

Altunok, yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesinde emek verenlere teşekkür ederek, çocukların Kur'an kurslarına ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.