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        Silifke Belediye Başkanı Altunok, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:49
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        Silifke Belediye Başkanı Altunok, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
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        MERSİN (AA) - Silifke Başkanı Sadık Altunok, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Gazi Mahallesi'ndeki Yeni Cami'yi ziyaret eden Altunok, burada yetkililerle görüştü, eğitim alanlar öğrencilerle sohbet etti.

        Altunok, yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesinde emek verenlere teşekkür ederek, çocukların Kur'an kurslarına ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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