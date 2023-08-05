Orman Genel Müdürü Karacabey, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti

MERSİN (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Karacabey, Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ile Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.

Burada yaptığı açıklamada Gülnar ilçesinde geçen ay çıkan orman yangınına işaret eden Karacabey, ekiplerinin canla başla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Karacabey, "Havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürdük. Gülnar ekiplerimizi ziyaret etmek için geldik. İnşallah Gülnar ilçemizde ve diğer il ve ilçelerimizde yangınsız bir yıl geçiririz." dedi.