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        Mersin'de iş hanında tavan vantilatörünü çalma girişimi güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 23:34
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        Mersin'de iş hanında tavan vantilatörünü çalma girişimi güvenlik kamerasında
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş hanında tavan vantilatörünün çalınma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında kırtasiye dükkanı işleten İbrahim Ulus, sabah dükkana geldiğinde iş yerinin girişini serinletmesi için dış kısımda tavana monte edilmiş haldeki vantilatörün yerinden çıkartıldığını gördü.

        İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen Ulus, vantilatörün bir kişi tarafından çalınmaya çalışıldığını belirledi. Ulus, polise şikayetçi oldu.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir kişinin önce kırtasiye dükkanına ait çay kahve konulan masa ve dolabı karıştırdığı görülüyor.

        Daha sonra iş yerine ait ancak iş yerinin girişini serinletmesi için dış kısımda bulunan vantilatörü çalmak amacıyla uğraşıp vantilatörü yerinden çıkaran zanlı, elektrik kablolarının iş yeri içinde olması nedeniyle vantilatörü alamadan olay yerinden ayrılıyor.

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