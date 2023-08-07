Mersin'de Değirmençay Barajı'nın yapımı devam ediyor

MERSİN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Mersin'de yapımı süren Değirmençay Barajı'nın tamamlanmasıyla 31 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Mezitli Erçel Projesi kapsamında inşa edilen barajdaki çalışmalar devam ediyor.

Temelden gövde yüksekliği 110,5 metre olacak baraj, 37,5 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Balta, barajın tamamlanmasıyla, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki 12 mahallede 31 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanabileceğini belirtti.

Sulama suyuna kavuşacak arazilerde verimin artacağını kaydeden Balta, "Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek ve kazançları artacak. Mersinli üreticiler 2023 rakamlarıyla yılda yaklaşık 153 milyon 410 bin lira daha fazla kazanacak." ifadesini kullandı.