Mersin'de yaylaya kurulan kovanlarda bal hasadı başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar, yaylaya yerleştirdikleri kovanlardan bal sağımı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümünün desteğiyle, Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımındaki Musa Bozuldu Yaylası'na kurulan kovanlarda hasat sezonu başladı.

Kovanlardaki ilk peteği çıkaran arıcılar, temizlik işleminin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi.

İşlem sonrası ürünler, beklemeye alındı.

- "Üretilen bala talep çok fazla"

Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, gazetecilere, arı yetiştiricilerine verilen eğitimlerin bal üretiminde verimi artırdığını söyledi.

Yaylanın, zengin floraya sahip olduğu için tercih edildiğini dile getiren Ünlü, "Kovanlarımızı kışın enstitü arazisinde yaz aylarında ise yaylada tutuyoruz. Yaylaya getirmemizin sebebi florasının çok zengin olması. Burada yaklaşık 110 kovanımız var. Yaklaşık 60 ana arı için de küçük kovanlarımız mevcut." dedi.

Ünlü, enstitü bünyesinde yılda 2,5 ton bal üretimi yapıldığını belirterek, "Üretilen bala talep çok fazla olduğu için ihtiyacı karşılamakta zorlanıyoruz. Balımızı satışa çıkardığımız andan itibaren 15 gün içerisinde bitiyor. Ürünü alan bir daha almak istiyor. Buradaki flora zenginliği balda kaliteyi getiriyor." ifadelerini kullandı.

Arıcı Mehmet Doğan da yaylaya yerleştirdiği 50 kovandan yaklaşık 300 kilogram bal rekoltesi beklediğini kaydetti.