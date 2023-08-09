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        Mersin'de bahçe yollarına soğuk asfalt uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:41
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        Mersin'de bahçe yollarına soğuk asfalt uygulandı
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bahçe yollarına soğuk asfalt uygulandı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, iş makineleriyle tesviye ve dolgu çalışması yaptı, yollara soğuk asfalt döktü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgede faaliyet gösteren üreticilerin bağ ve bahçe yollarında yaşadıkları ulaşım ve nakliye sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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