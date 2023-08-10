Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin'de "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuştu:

MERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2028 vizyon belgemizde inşallah dünya ihracatından payımızı şu andaki yüzde 1,04'ten yüzde 1,20'ye yükseltmeyi hedefleyerek, mal ihracatında 400 milyar dolar hedefini koyduk." dedi.

Bolat, "Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabinenin, seçim sürecinin ardından çalışmalarına hız kesmeden başladığını söyledi.

Kabine üyelerinin başta deprem bölgesindeki iller olmak üzere sürekli sahaya indiğini, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla bir araya geldiğini anlatan Bolat, "Onların dertlerini dinlemeye ve onlarla istişare etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Bolat, depremden etkilenen yerler başta olmak üzere birçok ilde kapsamlı toplantılar yaptıklarını, sorunları yerinde görmek ve çözümleri istişare etmek için buluşmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Mersin Limanı ile Mersin Serbest Bölgesi'nin, Türkiye ekonomisine büyük katkıları olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Temennimiz, istihdamın ve ihracatın hem Mersin'de hem de Türkiye'mizde daha da artmasıdır. Ticaret Bakanlığı olarak, yasal ticaretin ve ihracatın artması noktasında her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz. Ama bazı kanun dışı ticari uygulamalar varsa onları da önlemek ve yakalamak bizim asli görevimizdir. Bu konuda da çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bolat, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, 2022'nin başından bugüne kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 880 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiği bilgisini verdi.

Kentin, enerji alanında da önemli yere sahip olduğunu belirten Bolat, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, Türkiye'nin nükleer enerji bilgi ve teknolojilerindeki tecrübesinin artmasına, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

- "Türkiye son 20 yılda yıllık ortalama reel olarak yüzde 5,4 büyüme kaydetmiştir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, refah ve kalkınma için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ölçeğinde ciddi ekonomik sıkıntılar var. Büyüme, ticaret çok yavaşladı. Bunlara rağmen ülkemizin ortaya koyduğu ekonomik performans, değerli vatandaşlarımızın güveni ve özel sektörümüz ile sağladığımız güç birliği karşısında aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını ortaya koymaktadır. Şu yadsınamaz gerçektir ki Türkiye son 20 yılda yıllık ortalama reel olarak yüzde 5,4 büyüme kaydetmiştir. Milli gelirini 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıkarmıştır. Bu dönemde nüfusumuz da tam 20 hatta 23 milyon artmıştır. 63 milyondan 86 milyona çıkmıştır. Nüfusumuz 23 milyon kişi artmasına rağmen kişi başına milli gelirimiz de 3 bin dolar seviyesinden 10 bin 655 dolara yükselmiştir. Bu asla küçümsenemeyecek bir başarıdır."

- "2023 ilk çeyreğinde yüzde 4 reel büyüme kaydedilmiştir"

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri olan G20 içinde yer alan Türkiye'nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına sahip 2-3 ülkeden biri konumunu koruduğunu aktaran Bolat, "2022 yılında yüzde 5,6 büyüme kaydeden ülkemiz ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4 reel büyüme kaydetmiştir. Neye rağmen? Küresel ölçekte dünyada büyümenin ve ticaretin çok yavaşlamasına ve de 6 Şubat'ta Anadolu coğrafyamızın 800 yılda gördüğü en yıkıcı, en yaygın en tahrip edici deprem faktörüne rağmen." dedi.

Bolat, depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, afetin etkilerini azaltmak için büyük bir işbirliği ve dayanışma ortaya konduğunu ve bunun devam ettiğini, bir yıl içinde 319 bin kalıcı konutun teslimi için tüm güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

- "55-56 milyar dolarlık yıllık turizm geliri hedefimizi tutturacağımız anlaşılıyor"

İhracatın, üretim, yatırım, istihdam ve döviz kazanmak demek olduğunu belirten Bolat, konuşmasına şöyle devam etti:

"İhracattaki başarı çok önemli bir mihenk taşıdır ve ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde hizmetler ihracatımıza, turizm, lojistik, taşıma, bilişim, yazılım, dizi film sektörü, eğitim, sağlık hizmetleri, fuarcılık hizmetleri, bankacılık hizmetleri. Burada da 2002'de 14 milyar dolar olan ihracatımız 6 kat artışla 2022'de 90,5 milyar dolara çıkmıştır. 2023'te inşallah 120 milyar doları yakalamaya çalışıyoruz. Büyük bir artış var. Turizmde hedefler iyi gidiyor. 55-56 milyar dolarlık yıllık turizm geliri hedefimizi tutturacağımız anlaşılıyor ilk 6 ay itibarıyla. Burada da ülkemiz ciddi bir döviz geliri elde etmektedir. Yani mal ve hizmet ihracatıyla toplamda yaklaşık 375-380 milyar dolar bir döviz geliri elde ediyoruz."

Bolat, hükümet olarak her zaman bayrağı daha yukarıya taşımak ve vatandaşların refahını artırmak için gayretlerini sürdürdüklerini bildirdi.

- 2028 vizyon belgesi

Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı'na da yepyeni hedeflerle girdiklerini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"2028 vizyon belgemizde inşallah dünya ihracatından payımızı şu andaki yüzde 1,04'ten yüzde 1,20'ye yükseltmeyi hedefleyerek, mal ihracatında 400 milyar dolar hedefini koyduk. Hizmet ihracatında da dünya ihracatı içindeki yüzde 1,2'lik payımızı yüzde 1,5'e yükseltmek suretiyle yıllık 200 milyar dolar hedefini benimsedik. Bu hedefler doğrultusunda politikalarımızı, desteklerimizi ve programlarımızı, düzenlemelerimizi hazırlıyoruz. Bu çalışmaları yaparken tüm bakan arkadaşlarımız gibi biz de Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyası kuruluşlarımızla yoğun istişareler içindeyiz. Bizimle ilgili olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, onlara bağlı 67 ihracat birliği ki bir tanesi de Akdeniz İhracatçılar Birliği. Merkezi Mersin'de biliyorsunuz. Yakın çalışma içindeyiz. Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna bağlı 155 iş konseyi yönetimiyle yakın çalışma içindeyiz. Yine ülkemizin gurur kaynağı olan uluslararası müteahhitlerimiz ki Türkiye'ye 50 senede 480 milyar dolarlık dünyada proje kazandırdılar. 11 bin 800 projeyi tamamladılar. Onlarla da koordineli, istişareli çalışıyoruz. Hükümetimizin çizdiği vizyon ve özel sektörümüzün gayretiyle bu hedeflere ulaşmak konusunda 7 gün 24 saat milletimizin ve ülkemizin hizmetindeyiz. "

Bolat, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 7 bakanın Türkiye'nin iş dünyasının en önemli çatı kuruluşlarından 24'ünün başkanları ile bu yılın ikinci yarısı için istişare ve koordinasyon toplantısı yaptığını anımsatarak, "Bir yanda hükümetin ekonomi yönetimi bir yanda da iş dünyası kuruluşlarının liderleri çok verimli, interaktif, karşılıklı etkileşim içinde birbirimizi dinledik. Önerilerini dinledik, istişareler yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu. Aldığımız verileri, bilgileri ve önerileri değerlendirerek inşallah hükümetimizin ekonomik politikalarında tabii ki dikkate alacağız, yön vereceğiz." dedi.

- Bolat, Mersinli firmaların desteklerden daha fazla yararlanmalarını istedi

Bakan Bolat, ekonomideki tüm zorlukları aşacaklarına inandığını vurgulayarak, Mersin'deki esnafın, tüccarların, ihracatçıların ve tüm iş dünyasının yanında olduklarını ifade etti.

Kovid-19 salgını sürecinde verilen destekleri anlatan Bolat, şöyle konuştu:

"Mersinli firmalarımızın gerek mal ihracatına gerekse hizmet ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığımızca verilen desteklerden daha fazla yararlanmalarını bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu yönde başvurularınız için Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Mersin'e 2022'de Eximbank yani ihracatı geliştirme bankamız destekleri çerçevesinde de 202 milyon doları kredi, 158 milyon doları sigorta desteği olmak üzere toplamda 360 milyon dolar Eximbank desteğiyle sağlanmıştı. İnşallah bugün Mersin'de burada başladığımız ve 9-10 noktada devam edecek incelemeler ve toplantılarımız kapsamında iş dünyamızın, gençlerimizin, AK Parti yönetim kademelerinin, teşkilatımızın ve tüm Mersinli hemşerilerimizin görüşlerini dinleyecek, biz Ticaret Bakanlığı olarak yapabileceklerimizi not edeceğiz, gerekli adımları atacağız, diğer konularda da diğer kabine üyesi arkadaşlarımıza iletmemiz gereken bilgileri de burada kaydedeceğiz."

Bakan Bolat, daha sonra partililerle basına kapalı görüştü.