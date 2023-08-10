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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:10
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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Yahni'nin kullandığı 33 AND 060 plakalı motosiklet, Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yahni, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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