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        Hatayspor, Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:58
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        Hatayspor, Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti
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        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Viktoria Berlin takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel de katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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