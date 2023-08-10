Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Toroslar'da yayla yollarında çevre düzenlemesi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toroslar'da yayla yollarında çevre düzenlemesi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Toroslar Belediyesi ekipleri, yayla yollarındaki yeşil alanlarda temizlik çalışması yaptı.

        Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayla yollarının çevresindeki yeşil alanları temizledi.

        Alanları yabani otlardan arındıran ekipler, ağaçları budadı.

        Ekipler, Gözne Mahallesi'ndeki futbol sahasında da yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeşil alanlardaki bakım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
        Mersin'de kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
        Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü; inceleme başlatıldı
        Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü; inceleme başlatıldı
        Mersin BŞB Erkek Basketbol Takımı'nın gözü Süper Lig'de 
        Mersin BŞB Erkek Basketbol Takımı'nın gözü Süper Lig'de 
        Bakan Bolat: Ekonomimiz büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüdü (2)
        Bakan Bolat: Ekonomimiz büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüdü (2)
        Hatayspor, Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti
        Hatayspor, Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti
        Ticaret Bakanı Bolat: "Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefim...
        Ticaret Bakanı Bolat: "Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefim...