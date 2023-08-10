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        Erdemli'de yaz Kur'an kursu öğrencileri ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 19:02
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        Erdemli'de yaz Kur'an kursu öğrencileri ödüllendirildi
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Hocahasanlı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de düzenlenen törende, kursa katılanların dini bilgiler öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme fırsatı da bulduğunu söyledi.

        Erdemli Müftüsü Hasan Küçük de ilçe genelinde yaklaşık 15 bin öğrenciye Kur'an eğitimi verildiğini anlattı.

        Cami imamı Ali Köse de kursa katılanları motive etmek için ödüllendirdiklerini belirterek, "Bu yıl çeşitli hediyelerin yanı sıra başarılı öğrencilerimize 7 bisiklet ve 5 altın da vereceğiz. Her öğrencimiz hediye alıyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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