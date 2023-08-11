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        GÜNCELLEME - Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 06:36
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        GÜNCELLEME - Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
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        MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında yer aldığı, terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğu ve KPSS ile polis okulu sınav sorularını çalıp kamuda çalışmaya başladığı belirlendi.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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