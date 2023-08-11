Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, şüphelilerin faizle para verdikleri kişileri tehdit ettiği, bu kişilerden teminat olarak aldıkları gayrimenkul ve araçları ödeme yapmalarına rağmen geri vermedikleri ve 5 milyon 360 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

        Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...

        Benzer Haberler

        Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı (2)
        Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı (2)
        Mersin'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı (2)
        Mersin'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı (2)
        Mersin'de tefeci operasyonu; 2 gözaltı
        Mersin'de tefeci operasyonu; 2 gözaltı
        Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
        Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
        Mersin'de kaplumbağa yavruları denizle buluştu
        Mersin'de kaplumbağa yavruları denizle buluştu
        Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı 
        Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı 