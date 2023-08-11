Mersin'de bisiklet eğitim parkı yapıldı

MERSİN (AA) - Yenişehir ilçesinde "Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı"nın yapımı tamamlandı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Fuatmorel Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'ndeki park vatandaşlara vakit geçirme alanı sunarken, bisikletseverlere de tam donanımlı bir eğitim parkı imkanı verecek.

Parkta, çocuklar ve yetişkinler bisiklet sürme becerilerini güvenli şekilde geliştirme fırsatı da bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçeyi yeşil alan ve spor olanaklarıyla zenginleştirdiklerini belirterek, "Bu parkımız vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyebilecekleri özel bir alan olacak. Bisiklet tutkunlarının da uğrak noktası haline gelecek." ifadesini kullandı.