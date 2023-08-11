Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Ali Seçer görevinden istifa etti
MERSİN (AA) - Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer istifa etti, göreve Mustafa Teke getirildi.
Seçer, yazılı açıklamasında, işlerinin yoğunluğu sebebiyle görevinden ayrıldığını kaydetti.
Başkanlığı sürecince kendisine destek olanlara teşekkür eden Seçer, Tarsus Ticaret Borsası'nda meclis üyesi olarak görev yapacağını belirtti.
Seçer'in istifasının ardından Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke oldu.