Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk, tedavi altına alındı.
H.B. idaresindeki 33 N 0989 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 07 SH 947 plakalı hafif ticari araç, Kemalpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtaki A.A. (6) ve A.A. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.