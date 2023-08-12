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        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 03:25
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        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

        Alınan bilgiye göre, 2 çocuk babası Mahmut Cenik'ten (48) haber alamayan yakınları polise başvurdu.

        Polis, halkla çevrede arama çalışması başlattı.

        Aramalar sonucunda Cenik'in Yunus Emre Mahallesi ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

        İncelemede Cenik'in vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulduğu görüldü.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma sonrası cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Soruşturma sürüyor.

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