Mersin'de genç çiftçi, atıl araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesinden kalan atıl araziyi üretime kazandıran 26 yaşındaki Feride Mutlu, susuz tarımla lavanta yetiştiriyor.

İlçede yaşayan Mutlu, Küstülü Mahallesi'nde ailesinden kalan 6 dönümlük atıl araziyi tarıma kazandırmak istedi.

Alana 4 yıl önce lavanta eken Mutlu, susuz tarımla yetiştirdiği çiçeklerinin ilk hasadını geçen yıl yaptı.

Lavanta yağının satışından gelir elde eden genç çiftçi, bu sezon da olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

Hasada katılan İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Topçu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ile Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, genç çiftçiye bereketli sezon diledi.

Tetikoğlu, gazetecilere, ilçede lavanta üretiminin yaygınlaşmasını istediklerini belirterek, "Lavantanın ilçemizde gelişerek devam etmesini ve diğer çiftçilerimize örnek olmasını ümit ediyoruz. Genç çiftçimizi tebrik ediyorum." dedi.

- "Susuz tarımla üretim yapılabileceğini göstermek istedik"

Feride Mutlu da susuz tarımın önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Her sabah uyandığımda arazide güzel kokuyla karşılaştığım için mutluyum. Dikimden sonra kovalarla sulama yaptık sonrasında ürünlere hiç su vermedik. Lavanta, kırsal kesimde susuz tarıma uygun bir bitki. Çevremizdeki insanlara susuz tarımla üretim yapılabileceğini göstermek ve bu konuda örnek olmak istedik."

Üretimi artırmayı istediğini dile getiren Mutlu, "Geçen yıl ilk hasadımızı yaptığımızda 20 litre yağ çıktı. Bu sezon ise 100 litre lavanta yağı almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.