Mersin'de motosiklet sepetinde 180 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletinin sepetinde gümrük kaçağı 180 elektronik sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, piyasaya kaçak elektronik sigara süreceği öne sürülen kişi takibe alındı.
Ekiplerin operasyonunda, şüpheli R.V'nin motosikletindeki sepette 180 kaçak elektronik sigara ve bir miktar makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.