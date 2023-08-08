Mersin'de 200 bin makaron ile gümrük kaçağı sigara geçirildi Mersin'de 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 200 bin makaron, 354 paket gümrük kaçağı sigara ve 38 elektronik sigara ele geçirildi.

Çalışmada uyuşturucu kullanan ve satışını yapan 19 kişi hakkında işlem yapıldı. ​​​​​​​​​​​​​​