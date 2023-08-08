Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Keşfet Artvin'de Gürcü Festivali

        Mersin'de 200 bin makaron ile gümrük kaçağı sigara geçirildi

        Mersin'de 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 200 bin makaron ile gümrük kaçağı sigara geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Mersin'de 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 200 bin makaron, 354 paket gümrük kaçağı sigara ve 38 elektronik sigara ele geçirildi.

        Çalışmada uyuşturucu kullanan ve satışını yapan 19 kişi hakkında işlem yapıldı. ​​​​​​​​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi dere sazlığına düşen aracında ölü bulund...
        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi dere sazlığına düşen aracında ölü bulund...
        Tarsus'ta denizde kaybolan Ramazan'ın da cesedine ulaşıldı
        Tarsus'ta denizde kaybolan Ramazan'ın da cesedine ulaşıldı
        5 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu
        5 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu
        Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından temmuzda 319,1 milyon dolarlık ih...
        Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından temmuzda 319,1 milyon dolarlık ih...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı 
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı 
        Mersin'de motosiklet sepetinde 180 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Mersin'de motosiklet sepetinde 180 kaçak elektronik sigara ele geçirildi