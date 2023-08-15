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        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi dere sazlığına düşen aracında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:27
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        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi dere sazlığına düşen aracında ölü bulundu
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan kişi, dere sazlığına düşen otomobilinde ölü bulundu.

        Deveci Mahallesi Kızıldağ mevkisindeki dik yamaçtan dere sazlığına düşmüş otomobili görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kimlik kontrolü yapılan cesedin, ailesinin 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Bilal Eynallı'ya (60) ait olduğu tespit edildi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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