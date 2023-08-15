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        15. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 22 Ekim'de koşulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:34
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        15. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 22 Ekim'de koşulacak
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bu yıl 15. kez düzenlenecek Uluslararası Yarı Maraton, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince organize edilecek maraton, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

        Başlangıç noktasında son bulacak organizasyonda, sporcular 21 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter dökecek.

        Maraton kapsamında, 5 kilometrelik halk koşusu da düzenlenecek.

        Organizasyonda dereceye giren katılımcılara para ödülü verilecek.

        Başvurular, 16 Ekim'e kadar "www.mbbspor.org" adresinden yapılabilecek.

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