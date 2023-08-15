MHP Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım basın mensuplarıyla buluştu

MERSİN (AA) - MHP Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Fatih Yıldırım basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yıldırım, beraberindeki ilçe yönetimiyle bir lokantada basın mensuplarıyla buluştu.

MHP'nin tarihi kökleri ve Türk siyasi tarihindeki duruşuyla ülkenin en güçlü siyasal hareketlerinden biri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Demokrasiye olan inancını yakın tarihte 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösteren ülkücü hareket gerçek Atatürkçülüğün ne anlama geldiğini ülkeye yapılan hizmet ve yatırımlara destek çıkarak göstermiştir." diye konuştu.

İlçe gündemine ilişkin açıklamada da bulunan Yıldırım, belediyenin ilçedeki çalışmalarını eleştirdi.