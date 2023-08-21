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        Mersin'de arama yapılan tırda 2 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:39
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        Mersin'de arama yapılan tırda 2 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu tırda 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı 115 paket sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kara yoluyla kente uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Mersin gişeleri uygulama noktasında şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramada, çekici kısmında gümrük kaçağı 115 paket sigaraya, dorsedeki soğutucuda da elektronik panelinin arkasına saklanmış 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucuya el koyuldu.

        Şüpheliler M.D. ve İ.A. gözaltına alındı.

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