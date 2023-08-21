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        Mut'ta incir şenliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:02
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        Mut'ta incir şenliği düzenlendi
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde incir şenliği organize edildi.

        Dereköy Mahallesi'nde bu yıl 28'incisi düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara ilçede yetiştirilen incirler ikram edildi.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu şenlikte, "en iyi incir" ve "incir yeme" yarışmaları yapıldı.

        Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, etkinlikteki konuşmasında, ilçedeki toprakların tarımsal anlamda büyük imkanlar sunduğunu söyledi.

        İncirin, katma değeri yüksek ürünlerden olduğunu belirten Ayrancı, "Çiftçimizin ve memleketimizin incirden elde ettiği katma değeri artırmak adına el birliğiyle mücadele edeceğiz." dedi.

        Belediye Başkanı Volkan Şeker de şenliğin, hem ürünün tanıtımına hem de birlik ve beraberliğe katkı sağladığını anlattı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da Mut'ta çok sayıda tarım ürününün yetiştirildiğini ifade ederek, "Mut beyazı incirimiz ilçemizde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretiliyor, 7 bin ton rekolteyle üretim tamamlanıyor. Yaş ve kuru üretilen incirlerimiz, iç ve dış piyasaya pazarlanıyor." diye konuştu.

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