Yenişehir'de son kullanma tarihi geçmiş 64 paket süt ürünü bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, zincir marketteki denetimde son kullanma tarihinin geçtiği belirlenen 64 paket süt ürünü imha edildi.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir zincir marketin Batıkent Mahallesi'ndeki şubesinde denetim yaptı.

Çalışmada, peynir, yoğurt, tereyağı, kaymak ve ayranın da olduğu 64 paket ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

Market hakkında yasal işlem başlatan ekipler, ürünleri imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halk sağlığını korumak için denetimlerin süreceğini bildirdi.