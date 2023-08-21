Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Yenişehir'de son kullanma tarihi geçmiş 64 paket süt ürünü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenişehir'de son kullanma tarihi geçmiş 64 paket süt ürünü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, zincir marketteki denetimde son kullanma tarihinin geçtiği belirlenen 64 paket süt ürünü imha edildi.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir zincir marketin Batıkent Mahallesi'ndeki şubesinde denetim yaptı.

        Çalışmada, peynir, yoğurt, tereyağı, kaymak ve ayranın da olduğu 64 paket ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

        Market hakkında yasal işlem başlatan ekipler, ürünleri imha etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halk sağlığını korumak için denetimlerin süreceğini bildirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Zerin'in ölümündeki beraat kararına aileden tepki
        Zerin'in ölümündeki beraat kararına aileden tepki
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Halka kazası
        Halka kazası
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj

        Benzer Haberler

        Mut'ta incir şenliği düzenlendi
        Mut'ta incir şenliği düzenlendi
        Türkiye 7 ayda 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
        Türkiye 7 ayda 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
        Mersin´de TIR'da uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
        Mersin´de TIR'da uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
        Mersin'de arama yapılan tırda 2 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de arama yapılan tırda 2 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de hafif ticari araçla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Mersin'de hafif ticari araçla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Down sendromlu kızının eğitimine destek için 39 yaşında okuryazar oldu
        Down sendromlu kızının eğitimine destek için 39 yaşında okuryazar oldu