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        Mersin'de polisin çalışmalarında aranan 1385 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 09:54
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        Mersin'de polisin çalışmalarında aranan 1385 zanlı yakalandı
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        MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerinin 3 aylık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 1385 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, suç ve suçluların önlenmesine yönelik son 3 ayda çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1385 zanlı yakalandı.

        Uygulamalarda, 27'si kurusıkı olmak üzere 627 tabanca, 65 av tüfeği, 5 bin 400 fişek ve 117 kesici alet ele geçirildi.

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