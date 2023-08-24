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        Mersin'de seyir halinde alev alan tır yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:22 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:30
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        Mersin'de seyir halinde alev alan tır yandı
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        MERSİN (AA) - Mersin'de seyir halinde tekerlek kısmından alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Demirbaş idaresindeki 71 FN 659 plakalı sunta yüklü tırın dorsesi, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tekerlek kısmından alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye ekiplerinin yangının çıkışıyla ilgili çalışması sürüyor.

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