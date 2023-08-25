Tarsus Doğa Parkı'nda yaralı hayvanlar tedavi ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğal yaşam alanlarında çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanların bakım ve tedavileri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, doğa parkı binlerce hayvana ev sahipliği yaparken yaralı hayvanlar için de rehabilitasyon merkezi özelliği taşıyor.

Doğada çeşitli nedenlerle yaralanarak doğa parkına getirilen hayvanların tedavisi uzman ekiplerce yapılıyor.

Ekipler iyileşen hayvanları doğaya salarken, doğada yaşamını sürdüremeyecek durumda olanları ise doğa parkında misafir ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı ve Eğitim Şube Müdürü veteriner hekim Nilay Serpin, 2021'de 209 hayvanın tedavi edilerek doğaya salındığını,169'unun parka yerleştirildiğini belirterek, "Doğa parkında 2022'de 94 hayvan tedavisi tamamlanıp doğaya salınırken, 66'sı hayatına bizimle devam ediyor. Bu yıl da 93 hayvanın tedavisi tamamlanarak doğaya salındı, 13 hayvan da bizimle yaşamayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.