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        Parkur Cimnastik Milli Takımı uluslararası yarışmalarda ilk madalyasını kazanmanın peşinde

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:04 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:04
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        Parkur Cimnastik Milli Takımı uluslararası yarışmalarda ilk madalyasını kazanmanın peşinde
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        MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Parkur Cimnastik Milli Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ilk madalyasını kazanmak için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

        Dört yıl önce yeni bir branş olarak Türkiye Cimnastik Federasyonuna dahil edilen ve milli takımı oluşturulan parkurda ay-yıldızlı ekip, süreç içerisinde katıldığı uluslararası yarışmalarda finalleri kıl payı kaçırdı.

        Şanssızlığını kırmak isteyen Parkur Cimnastik Milli Takımı, Sofya'da 8-10 Eylül'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda başarı elde etmek için Mersin'de kampa girdi.

        Milliler, 6 erkek, 4 kadın sporcuyla Mersin Cimnastik Salonu'nda antrenörler Hakan Akdoğan, Mustafa Karaca ve Can Doğukan Bul yönetiminde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

        Ay-yıldızlılar, yeni branş olmalarına rağmen uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını alarak Türkiye'ye başarı getirmek istiyor.

        Milli takım antrenörü Hakan Akdoğan, AA muhabirine, parkur branşını geliştirmek ve başarı kazanmak için yoğun bir şekilde çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Branşın Türkiye'de yayılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Akdoğan, bir taraftan da uluslararası şampiyonalarda başarı hedeflediklerini kaydetti.

        - "Madalyaya çok yakınız"

        Daha önce dünya şampiyonalarına katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini aktaran Akdoğan, şöyle devam etti:

        "Sofya'da yapılacak yarışmaların bizim için çok büyük önemi var. Daha önceki Dünya Kupası ve Şampiyonası'nda finali çok az puanla kaçırdık. Artık madalya almayı hedefliyoruz. Parkur branşımız federasyon bünyesinde 2019 yılında başladı. Çok hızlı ilerledik. Dünyada en hızlı ilerleyen ülkelerden biriyiz. Bunun için uluslararası federasyon da bize teşekkür ediyor. Hem engellerin kurulması, aletlerin parkur için uygulanarak yapılması hem de sporculardaki gelişmeyi görüyorlar. Biz de bu gelişmelerle beraber artık bir madalya almak istiyoruz. Madalyaya çok yakınız. Onun için çalışmalar yapıyoruz."

        Akdoğan, branşlarında geleceğe yönelik yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlarını kısa sürede alacaklarını belirterek, yurt içinde minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenledikleri yarışmaların oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Süreç içerisindeki uluslararası yarışmalarda finali saniye ve salise farklarıyla kaybettiklerini ve bu durumun kendilerini madalya için umutlandırdığını belirten Akdoğan, "Şu anki yarışma dünya şampiyonasına göre biraz daha düşük seviye görünebilir ama uluslararası yarışma olarak ilk madalyamız olacak ve artık almalıyız diyoruz. Buna göre hedef koyduk." diye konuştu.

        Cimnastikte plan ve projelerle iyi noktalara gelindiğini ve süreç içerisinde birçok güzel başarı elde edildiğini dile getiren Akdoğan, parkur branşında da başarılı olmak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

        Akdoğan, kısa süre içerisinde olimpik branş olmayı beklediklerini kaydetti.

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