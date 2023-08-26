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        Hatayspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:02 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:02
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        Hatayspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak
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        MERSİN (AA) - Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Ligde topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan Hatayspor, aynı puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Maçın hazırlıklarını teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayan bordo-beyazlı ekip, bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

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