Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar'da "Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:40 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar'da "Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali" düzenlendi.

        Gülnar Belediyesince, ilçe merkezinde bu yıl 19. kez organize edilen festivalde, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Etkinlikte şarkıcı Tuğçe Kandemir ve Buray sahne aldı, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Festivale katılanlara ilçenin yöresel ürünleri ikram edildi.

        Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeyi ve bölgede yetiştirilen ürünleri tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Osmaniyeli uzman çavuş, şehit oldu
        Osmaniyeli uzman çavuş, şehit oldu
        Mersin'de kürek sörfü yarışması düzenlendi
        Mersin'de kürek sörfü yarışması düzenlendi
        Hatayspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Hatayspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Parkur Cimnastik Milli Takımı uluslararası yarışmalarda ilk madalyasını kaz...
        Parkur Cimnastik Milli Takımı uluslararası yarışmalarda ilk madalyasını kaz...
        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ömer Ceylan görevine başladı
        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ömer Ceylan görevine başladı
        Mersin Bozyazı'da değerlendirme toplantısı yapıldı
        Mersin Bozyazı'da değerlendirme toplantısı yapıldı