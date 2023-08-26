Gülnar'da "Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali" yapıldı
MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali" düzenlendi.
Gülnar Belediyesince, ilçe merkezinde bu yıl 19. kez organize edilen festivalde, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Etkinlikte şarkıcı Tuğçe Kandemir ve Buray sahne aldı, çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Festivale katılanlara ilçenin yöresel ürünleri ikram edildi.
Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeyi ve bölgede yetiştirilen ürünleri tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.